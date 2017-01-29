Alcatel, Sony'e gözdağı verdi

Hasan Uğur Nayır

Sony, bu seneki MWC'te birden fazla telefon tanıtacak tek isim olarak görünüyordu, fakat bu unvanı Alcatel kapabilir. Yeni bir iddiaya göre Alcatel, Barcelona'daki büyük etkinlikte 5 yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

İddianın içeriği geniş değil, ama 5 model arasında modüler bir telefon da var. Arka kapağın değiştirilmesiyle bu telefona yeni özellikler eklenebilecek. Bu modüllerin hangi özelliklere sahip olacağı ise şimdilik belli değil.

Söz konusu modüler telefonda 13 MP'lik ana kamerayla birlikte çift tonlu LED flaş var. Ayrıca isminden söz edilmeyen 8 çekirdekli sistem çipi modüler telefona güç verecek. Belki yonga seti MediaTek olabilir.