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, Sony'e gözdağı verdi

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 17:00
Etiketler:
alcatel MWC 2017 mwc LED telefon akıllı telefon
Alcatel, Sony'e gözdağı verdi

'nin tarihi yaklaştıkça, teknoloji şirketlerinin de planları belli olmaya başladı.

Hasan Uğur Nayır

Sony, bu seneki 'te birden fazla tanıtacak tek isim olarak görünüyordu, fakat bu unvanı kapabilir. Yeni bir iddiaya göre Alcatel, Barcelona'daki büyük etkinlikte 5 yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

İddianın içeriği geniş değil, ama 5 model arasında modüler bir telefon da var. Arka kapağın değiştirilmesiyle bu telefona yeni özellikler eklenebilecek. Bu modüllerin hangi özelliklere sahip olacağı ise şimdilik belli değil.

Söz konusu modüler telefonda 13 MP'lik ana kamerayla birlikte çift tonlu flaş var. Ayrıca isminden söz edilmeyen 8 çekirdekli sistem çipi modüler telefona güç verecek. Belki yonga seti MediaTek olabilir.
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