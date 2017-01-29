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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 11:09
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü proje akıllı telefon kan tahlili deney
Akıllı telefonlar kan tahlili yapabilecek

nde (İYTE) geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek.

İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu, "BİORGB" adlı kapsamında geliştirdiği yazılımla, sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak.

Cep telefonuna yüklenen yazılımla tespit edilebilecek hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktora başvuran hastalardan hastalığının belirlenmesi için çeşitli testler istendiğini, tüplerce kan alındığını, bu kanların eğitimli personelce tıbbi cihazlar kullanılarak değerlendirildiğini aktardı.

"Deneylerde başarı sağlandı"

Yıldız, yazılımı yapay kan kullanarak test ettiklerini belirterek, bu lerde başarı sağlandığını, yazılım sayesinde hastalığa neden olan etmenlerin tespit edildiğini söyledi.

Kanınızın fotoğrafı çekiliyor

Yazılımı geliştiren öğrencilerden Hakan Berk Aydın da yazılımın sağlık taramasında tıbbi cihazlara gereksinimi ortadan kaldırdığını, aynı işi daha hızlıca yaptığını belirtti.

Kaynak: AA
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