iOS 10.3 güncellemesi iPhone'ları hızlandırıyor!

Apple güncellemelere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 10.2.1 güncellemesini dağıtmaya başlayan Apple, bunun hemen ardından sıradaki iOS 10.3 güncellemesinin ilk betasını geliştiriciler için paylaşmıştı.

Görünüşe göre iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte iPhone modelleri bir tık hızlanmış olacak. iAppleBytes adlı Youtube kanalı, iOS 10.3'ün ilk betasını yüklediği, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 5s ve iPhone 5 modellerini iOS 10.2.1'li versiyonlarıyla karşılaştırdı.

Yapılan karşılaştırmada iki güncelleme arasındaki farklar göründü. Aşağıdaki videolarda bu karşılaştırmaları görebilirsiniz.

Ayrıca not olarak bu videodaki iOS 10.3 sürümünün ilk betası olduğunu ve final sürümüyle birlikte daha iyi olabileceğini de belirtelim.

iPhone 6S: Hız testi;

iPhone 6: Hız testi;

iPhone 5S: Hız testi;

iPhone 5: Hız testi;