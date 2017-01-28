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10.3 si 'ları hızlandırıyor!

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 20:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 20:49
Etiketler:
apple iOS iOS 10.3 güncelleme mobil yazılım iphone karşılaştırma
iOS 10.3 güncellemesi iPhone'ları hızlandırıyor!

'ın ilk betasını paylaştığı 10.3 ile birlikte görünüşe göre modelleri bir tık hızlanıyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

lere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 10.2.1 güncellemesini dağıtmaya başlayan Apple, bunun hemen ardından sıradaki iOS 10.3 güncellemesinin ilk betasını geliştiriciler için paylaşmıştı.

İlgili: iOS 10.3'ün ilk betası yayınlandı! Neler getiriyor?

Görünüşe göre iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte modelleri bir tık hızlanmış olacak. iAppleBytes adlı Youtube kanalı, 10.3'ün ilk betasını yüklediği, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 5s ve iPhone 5 modellerini iOS 10.2.1'li versiyonlarıyla karşılaştırdı.

Yapılan da iki güncelleme arasındaki farklar göründü. Aşağıdaki videolarda bu karşılaştırmaları görebilirsiniz.

İlgili: iOS 10.3 yeni dosya sistemiyle geliyor

Ayrıca not olarak bu videodaki sürümünün ilk betası olduğunu ve final sürümüyle birlikte daha iyi olabileceğini de belirtelim.

iPhone 6S: Hız testi;

iPhone 6: Hız testi;

iPhone 5S: Hız testi;

iPhone 5: Hız testi;
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