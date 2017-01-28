Flappy Bird geliştiricisinden yeni oyun: Ninja Spinki Challenges

2014 yılında yayınlanan Flappy Bird oyununu herkes hatırlıyordur herhalde. Kısa sürede büyük bir popülerlik yakalayan oyun sonrasında ise ilginç bir şekilde uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Bu oyunla birlikte ünlenen geliştirici Dong Nguyen, Shuriken Block, Super Ball Juggling, Swing Copters gibi oyunlarla karşımıza çıkmıştı.

Şimdi ise bu geliştirici yeni bir oyun yayınladı. Ninja Spinki Challenges adı verilen oyun, basit grafikleriyle yine bağımlılık yaratabilecek tarzda bir oyun.

Oyunu incelediğimizde, birbirinden farklı mücadele (challenge) modunun olduğunu görüyoruz. Oyunda ana karakterimizle sağa sola çok hızlı hareket edebiliyoruz. Amacımız ise verilen süre içerisinde mücadelede karşımıza çıkacak olan engellere hiç bir şekilde dokunmamaya çalışmak.

Bu oyunu Android için buradan, iOS için buradan indirebilirsiniz.