Alcatel, MWC'de 5 telefon tanıtacak, biri modüler olacak

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden olan Alcatel, büyük teknoloji fuarlarını boş geçmiyor. Önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2017 fuarında boy göstermeye hazırlanan Alcatel'in fuardaki yol haritası gün yüzüne çıktı.

Bugün gelen raporlara göre Alcatel, önümüzdeki MWC'de 5 farklı akıllı telefon modeli tanıtacak. Bu modellerle ilgili detayların çok az olduğunu da belirtelim. Ancak bu 5 cihazdan birisinin modüler yapıda olacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra cihazda, fonksiyonel arka kapaklar ve LG G5'in başarısız olan 'Friends' benzeri bir girişimi de bulunacak.

Öte yandan JBL Pulse hoparlörlerle donatılan telefonda ayrıca çift-tonlu LED flaşlı 13 MP arka kamera, sekiz çekirdekli MediaTek yonga seti olacağı belirtiliyor. Cihazın fiyatının 320€ seviyesinde olması bekleniyor.