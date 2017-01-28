| Üye ol | 28 Ocak 2017,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

, MWC'de 5 telefon tanıtacak, biri modüler olacak

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 28.01.2017, 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 14:15
Etiketler:
alcatel MWC 2017 akıllı telefon özellikler mobil
Alcatel, MWC'de 5 telefon tanıtacak, biri modüler olacak

teknoloji dünyasındaki büyük fuarları boş geçmiyor. Firma, önümüzdeki fuarına da bomba gibi geliyor.

Emre Çetinkaya

dünyasının önemli isimlerinden olan Alcatel, büyük teknoloji fuarlarını boş geçmiyor. Önümüzdeki ay Barselona'da düzenlenecek olan MWC 2017 fuarında boy göstermeye hazırlanan 'in fuardaki yol haritası gün yüzüne çıktı.

Bugün gelen raporlara göre Alcatel, önümüzdeki MWC'de 5 farklı akıllı telefon modeli tanıtacak. Bu modellerle ilgili detayların çok az olduğunu da belirtelim. Ancak bu 5 cihazdan birisinin modüler yapıda olacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra cihazda, fonksiyonel arka kapaklar ve LG G5'in başarısız olan 'Friends' benzeri bir girişimi de bulunacak.

Öte yandan JBL Pulse hoparlörlerle donatılan telefonda ayrıca çift-tonlu LED flaşlı 13 MP arka kamera, sekiz çekirdekli MediaTek yonga seti olacağı belirtiliyor. Cihazın fiyatının 320€ seviyesinde olması bekleniyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16513
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın