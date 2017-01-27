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Yeni iPhone'larda ekran çözünürlüğü değişmeyebilir

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 11:09
Etiketler:
apple iphone 8 iPhone 7s iPhone 7s Plus iPhone X premium rapor
Yeni iPhone'larda ekran çözünürlüğü değişmeyebilir

'ın yeni iPhone modelleri hakkında ilginç tahminler var.

Hasan Uğur Nayır

Eylül ayında üç farklı iPhone'un tanıtılacağı söyleniyor. İddialara göre , ve model olan (Adı farklı olabilir) duyurulacak. Uzman analist Ming-Chi Kuo'nun da öngörü larında üç iPhone'dan söz ediliyor.

Bu telefonlar hakkında yepyeni bir rapor yayınlandı. İsimsiz endüstri kaynaklarına göre , iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ın ekran çözünürlüğünde herhangi bir değişiklik yapmayabilir. Yani iPhone 7s'i 1334 x 750, iPhone 7s Plus'ı da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekranla görebiliriz. Premium iPhone modelinin ise 2K çözünürlükte OLED ekranla geleceği ileri sürülüyor. Ayrıca OLED ekranın üst seviye modele özel olacağı iddialarda geçen diğer bir detay.

Yeni iPhone'ların akıbeti belli değil, ekran çözünürlüklerinin değişeceğini belirten farklı kaynaklar da var. Bu yüzden spekülasyonlar iyice çatallaşmış durumda. Kesin yanıtı ancak eylül ayındaki etkinlikte öğrenebiliriz.
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