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'ta okunmayan mesajları geri alabileceksiniz!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 18:07 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 18:26
Etiketler:
whatsapp mobil uygulama özellik akıllı telefon beta WhatsApp beta geri alma düzenleme
WhatsApp'ta okunmayan mesajları geri alabileceksiniz!

yeni ve çok kullanışlı bir le karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni WhatsApp 'sında okunmayan mesajları ve özelliği göründü.

Emre Çetinkaya

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma sı olan WhatsApp her geçen gün yeni lere kavuşmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a çevrimdışı mesaj özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise 'ın çok kullanışlı olabilecek yeni bir özelliği gün yüzüne çıktı.

Görünüşe göre WhatsApp'ın 2.17.25 ve 2.17.26 numaralı sürümlerinin larında okunmamış mesajları k ve mesaj özelliği bulunuyor. Bu önemli özellikler WhatsApp'a gelecek olan yeni bir güncellemeyle tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

İlgili: WhatsApp'a çevrimdışı mesaj özelliği ve dahası geldi!

Bu özellikler, sizin gönderdiğiniz mesaj karşı taraf tarafından görünene kadar kullanılabilecek. Mesela hatalı bir mesaj gönderdiniz ve bu mesaj henüz "mavi tik" olmadı, yani okunmadı, böyle olunca bu mesajı "Düzenle" butonuyla değiştirebilirsiniz.

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