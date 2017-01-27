WhatsApp'ta okunmayan mesajları geri alabileceksiniz!

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp her geçen gün yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a çevrimdışı mesaj özelliğinin geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise WhatsApp'ın çok kullanışlı olabilecek yeni bir özelliği gün yüzüne çıktı.

Görünüşe göre WhatsApp'ın 2.17.25 ve 2.17.26 numaralı sürümlerinin betalarında okunmamış mesajları geri almak ve mesaj düzenleme özelliği bulunuyor. Bu önemli özellikler WhatsApp'a gelecek olan yeni bir güncellemeyle tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Bu özellikler, sizin gönderdiğiniz mesaj karşı taraf tarafından görünene kadar kullanılabilecek. Mesela hatalı bir mesaj gönderdiniz ve bu mesaj henüz "mavi tik" olmadı, yani okunmadı, böyle olunca bu mesajı "Düzenle" butonuyla değiştirebilirsiniz.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?