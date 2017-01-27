Telefonunuzda kaç tane ana ekran var?

Son dönemde 128GB, 256GB dahili hafızaya sahip akıllı telefonlar piyasaya sunuldu. Bununla birlikte özellikle Android ve iOS platformu için sunulan uygulamaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu da akıllı telefonlarda kullanıcıların kullandığı ana ekran sayısının artmasına sebep olabiliyor.

Ancak çok daha az ana ekranla klasörler aracılığıyla telefonunu daha düzenli kullanmayı tercih eden kullanıcılar da var. Tabii bu durum kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bu konuyla ilgili Phonearena tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, kullanıcıların çoğu 3 taneye kadar dayanabileceğini söylemiş. Bu cevabı verenler, ankete katılanların %42.23'ü. Ankete katılanların %27.59'u ise bir tane olsun, onda da ikonlar ve widget'lar olmasın diyor. Ayrıca %13.42'lik kesim ise bir tane olsun, onda da uygulamalar, dosyalar yeterli oluyor demiş.

*Mesela benim akıllı telefonumda şu anda 4 tane ana ekran bulunuyor.

Peki ya siz kullandığınız akıllı telefonunuzda kaç tane ana ekran kullanmayı tercih ediyorsunuz?