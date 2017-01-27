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unuzda kaç tane var?

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 17:36 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 17:56
Etiketler:
akıllı telefon android iOS mobil telefon ana ekran widget uygulama anket kaç tane ana ekran
Telefonunuzda kaç tane ana ekran var?

Günümüz larının hafızaları artıyor ve haliyle lardaki ların sayısı da yükseliyor. Peki sizin telefonunuzda var?

Emre Çetinkaya

Son dönemde 128GB, 256GB dahili hafızaya sahip lar piyasaya sunuldu. Bununla birlikte özellikle Android ve iOS platformu için sunulan ların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu da akıllı larda kullanıcıların kullandığı sayısının artmasına sebep olabiliyor.

Ancak çok daha az ana ekranla klasörler aracılığıyla telefonunu daha düzenli kullanmayı tercih eden kullanıcılar da var. Tabii bu durum kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Bu konuyla ilgili Phonearena tarafından gerçekleştirilen bir e göre, kullanıcıların çoğu 3 taneye kadar dayanabileceğini söylemiş. Bu cevabı verenler, ankete katılanların %42.23'ü. Ankete katılanların %27.59'u ise bir tane olsun, onda da ikonlar ve widget'lar olmasın diyor. Ayrıca %13.42'lik kesim ise bir tane olsun, onda da uygulamalar, dosyalar yeterli oluyor demiş.

*Mesela benim akıllı telefonumda şu anda 4 tane ana ekran bulunuyor.

Peki ya siz kullandığınız akıllı telefonunuzda kaç tane ana ekran kullanmayı tercih ediyorsunuz?
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Elif Elif

Böyle daha fazla ana ekranı nasıl ekleyebilirim telefonuma, birisi kısaca anlatabilirse sevinirim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.01.2017 18:01
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