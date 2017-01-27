LG G6'da çıkarılabilir pil olmayabilir. Çünkü önemli bir sebebi var

Bildiğiniz gibi LG, gerek ekonomik gerekse de üst seviye modellerinde microSD kart girişi ve çıkarılabilir pil gibi unsurlara çok önem veriyor. Yakın zamanda da bunun örneklerini gördük ve aynı beklentiler LG G6 için de var. Fakat bu kez işler değişebilir.

Cnet'te yer verilen habere göre LG, G6'da çıkarılamaz bir pil kullanacak. Bunun sebebi ise, cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olarak tasarlanması. Zaten LG, daha önce yapılan açıklamalarda da suya ve toza karşı dayanıklılık faktöründen söz etmişti. Öte yandan internette yayınlanan render görseller de G6 için "arka kapağı açılmayan bir model" hissi uyandırmıştı.

Bu arada, LG G6'nn 5.7 inç ekran ve Google Assistant ile gelmesi bekleniyor.

LG, muhtemelen G6'yı 26 Şubat'ta ilk kez görücüye çıkaracak.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.