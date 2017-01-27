LG G6 için yeni bir görsel yayınlandı

LG'nin sıradaki amiral gemisi modeli LG G6 için yeni bir render görsel geldi. Bu kez telefonu sağ yan tarafından görebiliyoruz. Muhtemelen bir iğne yardımıyla açılacak olan hazne, hem sim hem de microSD girişlerine imkan sunacaktır.
Ayrıca, bugün yaptığımız bir diğer haberimizde, LG G6'da çıkarılabilir pil olmayacağından, çünkü LG'nin suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarım düşündüğünden söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.
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