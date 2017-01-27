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G6 için yeni bir yayınlandı

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 12:13
Etiketler:
lg LG G6 render görsel tasarım resim fotoğraf
LG G6 için yeni bir görsel yayınlandı

İşte G6, sağ yan taraftan böyle görünüyor.

Mahmut Saral

LG'nin sıradaki amiral gemisi modeli LG G6 için yeni bir geldi. Bu kez telefonu sağ yan tarafından görebiliyoruz. Muhtemelen bir iğne yardımıyla açılacak olan hazne, hem sim hem de microSD girişlerine imkan sunacaktır.

Ayrıca, bugün yaptığımız bir diğer haberimizde, G6'da çıkarılabilir pil olmayacağından, çünkü LG'nin suya ve toza karşı dayanıklı bir düşündüğünden söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.

Ve LG, LG G6 için sahneye çıkıyor. İşte tarih!
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