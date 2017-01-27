İşte Galaxy S8'e ait yeni bir fotoğraf. Hem ön hem de arka tarafı!

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 (edge de olabilir), tasarım çizgisinde çok da radikal değişikliklere gitmemiş gibi görünüyor, ama önemli detaylar da yok değil.

Örneğin, USB Type-C bağlantı tercih edilmemiş, 3.5mm kulaklık girişi aynen duruyor ve mono hoparlör de alt kısımda konumlandırılmış. Yanlarda fiziksel tuşlar duruyor ve arka kısımdaki kamera çıkıntısı da olabildiğince azaltılmış.

En dikkat çekici olan ise, ön taraftaki fiziksel home tuşunun kaldırılmış ve çerçevenin biraz daha inceltilmiş olması. Parmak izi okuyucu sensör, cihazın arka tarafında, ana kameranın hemen yanında yer alıyor.

Bu tip değişiklikler teknolojiseverler tarafından nasıl tepki görür şu an bilemiyoruz tabii, öte yandan bu görsellerin bir kesinlik ifade etmediğini de eklemek gerekiyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.