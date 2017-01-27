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İşte 'e ait yeni bir . Hem ön hem de arka tarafı!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 17:05
Etiketler:
samsung Galaxy S8 tasarım resim fotoğraf
İşte Galaxy S8'e ait yeni bir fotoğraf. Hem ön hem de arka tarafı!

Sızıntılar, söylentiler, konsept lar derken şimdi de yeni bir geldi.

Mahmut Saral

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 (edge de olabilir), çizgisinde çok da radikal değişikliklere gitmemiş gibi görünüyor, ama önemli detaylar da yok değil.

Örneğin, USB Type-C bağlantı tercih edilmemiş, 3.5mm kulaklık girişi aynen duruyor ve mono hoparlör de alt kısımda konumlandırılmış. Yanlarda fiziksel tuşlar duruyor ve arka kısımdaki kamera çıkıntısı da olabildiğince azaltılmış.

En dikkat çekici olan ise, ön taraftaki fiziksel home tuşunun kaldırılmış ve çerçevenin biraz daha inceltilmiş olması. Parmak izi okuyucu sensör, cihazın arka tarafında, ana kameranın hemen yanında yer alıyor.

Bu tip değişiklikler teknolojiseverler tarafından nasıl tepki görür şu an bilemiyoruz tabii, öte yandan bu görsellerin bir kesinlik ifade etmediğini de eklemek gerekiyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.
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