Huawei Mate 9, 13. Hurun Lüks Zirvesi'nde, "Smartphone Best New Arrival" (Piyasaya sunulan en iyi akıllı telefon) ödülüne layık görüldü.

Hurun Araştırma Enstitüsü'nün "2017'nin En İyisi"ni belirlediği ödüller, Çin'in farklı endüstri alanlarında faaliyet gösteren tüketicilerine ait marka tercihleri, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzı eğilimlerini ortaya koyduğu, 13 yıldan bu yana devam eden kamuoyu araştırması sonuçlarına göre veriliyor.

Huawei'nin 2016'daki akıllı telefonlarından biri olan HUAWEI Mate 9, üst segmentteki konumu, zengin fonksiyonları ve kolay kullanımı ile özellikle üst düzey çalışanlar arasında en çok tercih edilen akıllı telefon oldu. Bu tercih sebebiyle Hurun "2017'nin En İyisi" ödüllerinde ''Piyasaya yeni çıkan en iyi akıllı telefon'' seçildi.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, ödülü alırken yaptığı konuşmada "Huawei üstün ürün deneyimini destekleyen inovasyonlar geliştirdi ve ince işçilik ile üstün kaliteye öncülük ederek Huawei Mate 9'u piyasaya sundu. Huawei son 10 yılda 38 milyar ABD doları Ar-Ge yatırımı yaptı. İleriye dönük hamlelerine devam eden Huawei, başarılı küresel ortaklarla işbirliğini devam ettirecek ve akıllı cihazlarda daha anlamlı inovasyonlarla yapay zeka alanında adımlar atacak. " dedi.

5.9 inç büyüklüğündeki 2.5D kavisli IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Mate 9, metal kasası ve Leica üretimi çift kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonda 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve 4000mAh pil, çift sim kart desteği gibi özellikler de bulunuyor.

Mate 9'un tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2.999 TL olduğunu da belirtelim.