HTC, HTC 10 için Nougat güncellemesini durdurdu

HTC hatırlayacağınız üzere yeni amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Hatta geçtiğimiz gün itibarıyla güncelleme ülkemizdeki kullanıcılar için de yayınlanmıştı.

Ancak görünüşe göre bu durum pek fazla sürmedi. HTC EMEA ürün ve hizmet direktörü Graham Wheeler, resmi Twitter hesabı üzerinden HTC 10 için güncellemenin Avrupa'da durdurulduğunu duyurdu.

Görünüşe göre güncellemede teknik sorunlar oluşmuş. Wheeler, sorunları düzeltmek için çalışmalara başlandığını ve en kısa sürede güncellemenin yeniden dağıtılacağını söyledi.

Peki siz Android 7.0 Nougat güncellemesinde sorunlar yaşadınız mı?