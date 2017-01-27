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hakkında dehşet iddialar var

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 16:38
Etiketler:
google Pixel 2 Pixel 2B qualcomm snapdragon intel
Google Pixel 2 hakkında dehşet iddialar var

Yeni nesil telefonun bazı detayları belli oldu. İşte söylenenler...

Hasan Uğur Nayır

9to5 sitesi güvenilir bir kaynaktan 'nin özellikleri hakkında dikkat çekici ayrıntılar öğrendi. Hatırlarsanız Pixel 2'de suya dayanıklı olacağı söyleniyordu, ancak sitenin kaynağı suya dayanıklılık özelliğinin "Halen masada" olduğunu belirtti.

Google, Pixel 2'nin kamerasına iyice odaklanmış durumda. Çünkü aynı kaynak, Google'ın düşük ışıklı ortamlarda kaliteli işler çıkarmak istediğini söylüyor. Geçtiğimiz kasım ayında Google, piyasada olan Pixel'in düşük ışık kapasitesine de vurgu yapmıştı. Rapor, Pixel 2'nin kamerasında geniş MP boyutu olmayacağını, ancak ekstra özelliklerle birlikte eksikliklerin telafi edileceğini vurguluyor.

Rapor kısa sanmayın, içeriğinde başka bomba detaylar da var. 9to5Google'ın güvenilir olarak nitelendirdiği kaynağı, birden fazla Pixel 2 modelinin gelişmiş yonga setleriyle test edildiğini, bazılarının 83X, bazılarının da Intel yongası taşıdığını ileri sürüyor. Google'ın kendi özel sistem çipi de testlerde kullanılıyor olabilir, ancak kaynak özel çipin olup olmadığından tam emin değil. Çünkü test için birçok farklı Pixel 2 prototipi ve sistem çipi var.

İddialarda bir de Pixel 2B isimli başka bir telefon daha var. Bu cihazın da birkaç prototipi var. Pixel 2'le birlikte veya hemen sonrasında piyasaya sürülecek. Ancak bu telefonun özelliği ise ucuz olması. Daha düşük fiyatla ve daha az güçlü bir donanımla "Farklı pazarlara yönelik olarak" satışa çıkacak. Google'ın bu telefonla olan nihai hedefi, "Google deneyimini ve Google telefonunu yeni pazarlara" getirmek. Yeni nesil Pixel telefonun fiyatının şimdikinden en az 50 dolar (Neredeyse 200 TL) daha yüksek olması bekleniyor. Ama , Pixel 2'nin yanında önemli ölçüde düşük fiyata sahip olacak.

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