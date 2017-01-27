Apple Destek uygulaması artık 20 ülkeyi destekliyor, Türkiye de var!

Apple'ın ürünlerinin kalite konusunda oldukça başarılı olduklarını söyleyebilmek mümkün. Ancak Apple'ın "destek" konusunda bazı şikayetler aldığını hepimiz biliyoruz. Özellikle ülkemizdeki kullanıcılar Apple Store'lardan randevu alma konusunda çeşitli sorunlar yaşıyorlar.

Bu anlamda kullanıcılara daha kolay ulaşmak ve sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek için Apple, Destek adlı yeni uygulamasını yayınlamıştı.

İlk olarak Hollanda'da ve sonrasında diğer ülkelerde yayınlanmaya başlayan Apple Destek uygulaması bugün itibarıyla 20 ülkede kullanılabiliyor.

Bu ülkeler ise şu şekilde;

Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lihtenştayn, Makao, Meksika, Hollanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD.

Apple Destek uygulaması

Apple Destek isimli yeni mobil uygulama, Apple kullanıcılarına ürünleri hakkında bilgi veriyor, nasıl kullanılacağını gösteriyor, gerekirse Apple Store'dan randevu almanızı sağlıyor veya yetkilerle herhangi bir konuda canlı sohbet imkanı sunuyor.

Apple Destek uygulamasını buradan indirebilirsiniz.