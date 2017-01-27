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Destek sı artık 20 ülkeyi destekliyor, de var!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 13:08
Etiketler:
apple mobil apple destek uygulama türkiye
Apple Destek uygulaması artık 20 ülkeyi destekliyor, Türkiye de var!

'ın yeni Destek sı bugün itibarıyla 20 tane ülkeyi destekliyor. Bu ülkeler arasında de var.

Emre Çetinkaya

'ın ürünlerinin kalite konusunda oldukça başarılı olduklarını söyleyebilmek mümkün. Ancak Apple'ın "destek" konusunda bazı şikayetler aldığını hepimiz biliyoruz. Özellikle ülkemizdeki kullanıcılar Apple Store'lardan randevu alma konusunda çeşitli sorunlar yaşıyorlar.

Bu anlamda kullanıcılara daha kolay ulaşmak ve sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek için Apple, Destek adlı yeni sını yayınlamıştı.

İlk olarak Hollanda'da ve sonrasında diğer ülkelerde yayınlanmaya başlayan uygulaması bugün itibarıyla 20 ülkede kullanılabiliyor.

Bu ülkeler ise şu şekilde;

Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Japonya, Lihtenştayn, Makao, Meksika, Hollanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, , Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD.

Apple Destek uygulaması

Apple Destek isimli yeni uygulama, Apple kullanıcılarına ürünleri hakkında bilgi veriyor, nasıl kullanılacağını gösteriyor, gerekirse Apple Store'dan randevu almanızı sağlıyor veya yetkilerle herhangi bir konuda canlı sohbet imkanı sunuyor.

Apple Destek uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
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