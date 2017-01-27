| Üye ol | 27 Ocak 2017,Cuma
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'li yeni 6, 'e özel değil. Diğer ülkelerde de satılabilir

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 16:43 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 16:45
Etiketler:
nokia Nokia 6 android teknik özellikler Filipinler çin satış fiyatı
Android'li yeni Nokia 6, Çin'e özel değil. Diğer ülkelerde de satılabilir

Bakarsınız Türkiye'de de görürüz?

Mahmut Saral

HMD Global ile yapılan işbirliğinin ardından Nokia, Android'li telefonu Nokia 6'yı Çin'de satışa sunmuş ve büyük de ilgi görmüştü. 'de satışa sunulan ilk ünite telefonlar, yalnızca 1 dakikada tükendi. Telefonun tekrar Çin'de satışa sunulmasını bekleyen yaklaşık 1.5 milyon kişi var. Bu rakam tabii ki ilerleyen dönemlerde artacaktır.

Ve evet, "Çin'e özel" olarak bahsi geçen 6, Filipinler'de de görüldü. Online perakendeci Lazada, 'yı 370 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Bakalım diğer ülkeler için de adımlar atılacak mı...

Telefonda 3000mAh pil, 64GB dahili depolama, 16MP ana kamera, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 5.5 inç FHD ekran ve Android 7.0 işletim sistemi gibi özellikler bulunuyor.
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