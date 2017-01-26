Yeni mobil oyun Pokemon Duel yayınlandı

Geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan Pokemon oyunu Pokemon Go, tüm dünyada büyük ilgi görmüş ve Pokemon'ları tüm dünyaya hatırlatmıştı. Çok geçmeden şimdi ise yeni bir Pokemon oyunu daha yayınlandı.

iOS ve Android için yayınlanan strateji tabanlı Pokemon Duel oyunu, geçtiğimiz gün ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunda sanal figürleri toplayacak, Pokemon'larınızı geliştirecek ve rakiplerinizle mücadele edeceksiniz. Son günlerde ilgi gören kart oyunlarına rakip olacak olan Pokemon Duel'i iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.

İşte oyunun tanıtım videosu;