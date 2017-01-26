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Yeni Duel

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 10:39
Etiketler:
pokemon Pokemon Duel oyun mobil yayınlandı strateji
Yeni mobil oyun Pokemon Duel yayınlandı

iOS ve Android platformlarında tabanlı yeni u .

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan u Pokemon Go, tüm dünyada büyük ilgi görmüş ve Pokemon'ları tüm dünyaya hatırlatmıştı. Çok geçmeden şimdi ise yeni bir Pokemon oyunu daha .

iOS ve Android için yayınlanan tabanlı Pokemon Duel oyunu, geçtiğimiz gün ücretsiz olarak yayınlandı.

Oyunda sanal figürleri toplayacak, Pokemon'larınızı geliştirecek ve rakiplerinizle mücadele edeceksiniz. Son günlerde ilgi gören kart oyunlarına rakip olacak olan Pokemon Duel'i iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.

İşte oyunun tanıtım videosu;
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