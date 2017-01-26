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Ve , Android saat konusuna son noktayı koydu!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 15:20
Etiketler:
htc VR sanal gerçeklik apple akıllı saat Chia-Lin Chang
Ve HTC, Android saat konusuna son noktayı koydu!

bile konusunda şüpheci yaklaşıyor olabilir.

Mahmut Saral

Tayvanlı HTC firmasının bir süredir akıllı saatler üzerine çalışmalar yaptığı biliniyor, zaman zaman da yeni söylentiler geliyordu. Şimdi de tüm bunlara bir son verme vakti diyelim.

HTC'nin Akıllı Telefonlar ve Bağlı Cihazlar Bölümü Başkanı Chialin Chang, HTC'nin şu an Android saatler üzerine bir çalışmasının olmadığını, birçok firmanın da zaten akıllı saat tarafında daha temkinli düşünmeye başladığını belirterek en azından kısa vadede HTC'den akıllı saat gelmeyeceğini doğruladı. Bu da gösteriyor ki 'nin çalışmaları prototipten öteye gitmeyecek. En azından şimdilik.

Daha evvel gelen bilgilerde, HTC'nin akıllı telefonların yanında teknolojilerine de odaklanacağından söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.

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