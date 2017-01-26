LG G6 için gelen bu haber sizi üzebilir de, sevindirebilir de

LG, modüler yapıdaki amiral gemisi telefonu G5'in yanında "Friends" başlığı altında bazı ek ürünler de satışa sunmuştu. Ama bu ürünlere gösterilen ilgi, beklenenden az oldu. Bu da LG'yi yine radikal kararlar almaya itti.

LG G6'ya ait olduğu söylenen render görseller son günlerde internet ortamında geziniyor. Son gelen bilgiler ise, firmanın LG G6'da G5'te denediği "Friends" ürün yelpazesini hazırlamayacağı ve bu kez modüler yapıyı tercih etmeyeceği yönünde.

LG G6'nın yanları kavisli metal çerçeveyle ve arka tarafının da metal tasarımla gelmesi bekleniyor. Muhtemelen bu modelde de pil çıkarılabilir olacak ve microSD yuvasına yer verilecek.