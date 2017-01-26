| Üye ol | 26 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

yeni dosya sistemiyle geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 26.01.2017, 20:02 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 20:28
Etiketler:
apple iOS 10.3 güncelleme mobil yazılım APFS APFS nedir
iOS 10.3 yeni dosya sistemiyle geliyor

'ın yeni işletim sistemi siyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Emre Çetinkaya

Hatırlayacağınız üzere Apple geçtiğimiz günlerde yeni iOS 10.3 güncellemesinin ilk betası yayınlanmıştı ve bu betayla birlikte bu yle birlikte gelecek olan yenilikler gün yüzüne çıkmıştı. Bu konuyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün ise güncellemesiyle birlikte cihazlara gelecek olan yeni ve önemli bir özellik ortaya çıktı. Belirtilene göre iOS 10.3 güncellemesiyle beraber iPhone'ların dosya sistemi değişecek. Geliştiricilerden gelen raporlara göre iOS 10.3 güncellemesi cihazlara APFS dosya sistemini getirecek.

Diğer taraftan bu önemli bir değişiklik. Bu yüzden kullanıcılar iOS 10.3 güncellemesine geçiş yaparken temkinli davranmaları daha iyi olacaktır. Zira cihazlarda sorunlar görünebilir. iOS 10.3 güncellemesinin Mart ayının sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.

APFS nedir?

Apple File System (APFS) olarak adlandırılan ve kısaca olarak tanımlanan yeni dosya sistemi, adından da anlayacağınız üzere cihazları için geliştirildi. Daha önce diğer sistemlere gelen APFS, şimdi de iPhone ve iPad'lere gelecek. Özel bir şifreleme sistemine sahip olan APFS, hem büyük boyutlu hem de fazla parçadaki dosyayı daha verimli ve hızlı bir şekilde depolama yeteneğine sahip.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16493
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın