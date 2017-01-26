iOS 10.3 yeni dosya sistemiyle geliyor

Hatırlayacağınız üzere Apple geçtiğimiz günlerde yeni iOS 10.3 güncellemesinin ilk betası yayınlanmıştı ve bu betayla birlikte bu güncellemeyle birlikte gelecek olan yenilikler gün yüzüne çıkmıştı. Bu konuyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün ise iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte cihazlara gelecek olan yeni ve önemli bir özellik ortaya çıktı. Belirtilene göre iOS 10.3 güncellemesiyle beraber iPhone'ların dosya sistemi değişecek. Geliştiricilerden gelen raporlara göre iOS 10.3 güncellemesi cihazlara APFS dosya sistemini getirecek.

Diğer taraftan bu önemli bir değişiklik. Bu yüzden kullanıcılar iOS 10.3 güncellemesine geçiş yaparken temkinli davranmaları daha iyi olacaktır. Zira cihazlarda sorunlar görünebilir. iOS 10.3 güncellemesinin Mart ayının sonuna doğru yayınlanması bekleniyor.

APFS nedir?

Apple File System (APFS) olarak adlandırılan ve kısaca APFS olarak tanımlanan yeni dosya sistemi, adından da anlayacağınız üzere Apple cihazları için geliştirildi. Daha önce diğer sistemlere gelen APFS, şimdi de iPhone ve iPad'lere gelecek. Özel bir şifreleme sistemine sahip olan APFS, hem büyük boyutlu hem de fazla parçadaki dosyayı daha verimli ve hızlı bir şekilde depolama yeteneğine sahip.