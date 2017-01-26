General Mobile, MWC 2017'de yeni bombasını patlatabilir!

Ülkemizde en çok telefon satışı gerçekleştiren firmalardan olan General Mobile, 27 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) fuarında yer alacak. Yetkililerden gelen bilgiler, firmanın 5. Salon, 5F61 nolu stantta olacağı yönünde.

Henüz yeni bir telefon hakkında açıklama yapılmış değil, ancak General Mobile'ın bu etkinlikte Android One ailesine mensup yeni bir fiyat performans ürününü görücüye çıkarabileceği düşünülüyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.