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, 'de yeni bombasını patlatabilir!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 17:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 17:34
Etiketler:
general mobile Android One MWC 2017 Mobile World Congress 2017 yeni telefon fiyat performans android
General Mobile, MWC 2017'de yeni bombasını patlatabilir!

ailesine mensup telefonlarıyla teknolojiseverlerin beğenisini kazanan , şimdi de yeni hamlesi için hazırlanıyor.

Mahmut Saral

Ülkemizde en çok telefon satışı gerçekleştiren firmalardan olan General Mobile, 27 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona'da gerçekleştirilecek olan Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) fuarında yer alacak. Yetkililerden gelen bilgiler, firmanın 5. Salon, 5F61 nolu stantta olacağı yönünde.

Henüz yeni bir telefon hakkında açıklama yapılmış değil, ancak 'ın bu etkinlikte Android One ailesine mensup yeni bir fiyat performans ürününü görücüye çıkarabileceği düşünülüyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

General Mobile GM 5 inceleme (Telefon hediye ediyoruz!)
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teknoFan teknoFan

bir çöp daha geliyo aman uzak durun

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cevapla 26.01.2017 18:46
Ferdi Ferdi

Nokia geri donuyor artik general mobil is yapmaz.General mobil telefonlar saglam deil ve sorumlu saglam nokia cikinca kimse general almaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 18:27
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