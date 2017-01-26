ASUS Zenfone 3 ailesi Türkiye'de, işte cihazların resmi fiyatları!

Günlerdir ülkemizdeki tüketicilerin merakla beklediği ASUS Zenfone 3 ailesi sonunda ülkemize geldi. ASUS, bugün ülkemizde gerçekleştirdiği bir basın etkinliğiyle yeni akıllı telefon modelleri Zenfone 3 Zoom, Zenfone 3 Laser ve Zenfone 3 Max'i tanıttı ve bu modelleri resmen Türkiye'de satışa sundu.

ASUS'un geride bıraktığımız CES 2017 fuarında tanıttığı modellerinin Türkiye lansmanlarıyla birlikte Türkiye fiyatları da belli olmuş oldu.

İşte cihazların Türkiye fiyatları

Yapılan duyuruya göre ASUS'un yeni modelleri şu fiyatlara sahip olacak;

ASUS Zenfone 3: 1.899 TL

ASUS Zenfone 3 Laser: 1.299 TL

ASUS Zenfone 3 Max: 1.099 TL.

Diğer taraftan ailenin diğer üyesi Zenfone 3 Zoom'un fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bu modelin Mart ayında satışa çıkacağı belirtildi.

Cihazların özellikleri;

Zenfone 2 Laser'in halefi olan Zenfone 3 Laser, 5.5-inç 1080p dokunmatik ekran, 4GB RAM, 32GB dahili depolama alanı, parmak izi tarayıcı ve 7.9mm kalınlık gibi özelliklere sahip. Ayrıca metal tasarıma sahip olan bu model, Sony IMX214 sensörünü kullanan ultra hızlı 13 MP PixelMaster 3.0 arka kameraya sahip.

Zenfone 3 Max ise, 5.2-inch IPS LCD dokunmatik ekran, 3GB RAM, 32GB dahili hafıza, parmak izi tarayıcı ve 4,100 mAh pil gibi özelliklerle geliyor.

Zenfone 3 Zoom ise;

Ekran: 5.5-inç AMOLED, 500 nits parlaklık, Gorilla Glass 5

Boyut ve ağırlık: 170 grams, 7.99mm kalınlık

İşlemci: Snapdragon 625 SoC, 14nm işlem

Ana kamera: F1.7 diyafram aralığına sahip 12MP, Sony IMX362 sensör, 1.4um piksel, çift pikselli faz algılama, lazer otofokus, nesne izleme, 4-açılı OIS, 3-açılı EIS, Manuel kontroller, RAW desteği

İkinci kamera: 2.3X optik yakınlaştırmalı 12MP sensör, 59mm odak uzaklığı, Portre Modu

Ön kamera: 13MP, F2.0 diyafram aralığı, Sony IMX214 sensör

Pil: 5,000mAh pil, 6.4 saat 4K video kaydı ya da 42 gün bekleme süresi Yazılım: Android 6 Marshmallow, Zen UI (Android 7.0 yakında gelecek)

Parmak izi sensörü

Renkler: Siyah, gümüş, rose altın

Zenfone 3 ailesinin fiyatlarını nasıl buldunuz?