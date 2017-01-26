Airpods kulaklıklar görüşme esnasında kopuyor mu?

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa çıkardığı kablosuz Airpods kulaklıkları çok ses getirmişti. Bu cihaz gündemde kalmaya ise devam ediyor. Geçtiğimiz gün Apple'ın Airpods'ların kaybolmasının önüne geçecek olan Find My AirPods uygulaması gün yüzüne çıktı.

Şimdi ise Airpods'lar ile ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı. Daha önce şarjı ile ilgili sorunları olduğu belirtilen kulaklığın şimdi de konuşmalar sırasında bağlantıyı kaybettiği iddia edildi. Tabii ki ara ara olan bu sorun, yine de kullanıcıların canını sıkmaya yetmiş.

Öte yandan bazı kullanıcılar kopmaların ara ara olduğunu söylerken, bazıları ise tekrar bağlantı için yeniden eşleştirme gerektiğini belirtti.

Peki siz benzer bir sorunla karşılaşmış mıydınız?