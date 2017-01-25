Xiaomi'nin yeni Mi 5 modeli hazır, çıkmak için gün sayıyor

Hasan Uğur Nayır

Xiaomi Mi 5C uzun süredir haberlerdeki yerini aldı, ancak bir türlü çıkmadı. Telefon bu sefer Çin'in kalite sertifikasyon kurumu tarafından (CCC veya 3C) belgelendirildi ve bir kere daha kendini gösterdi.

Kaynağa göre Xiaomi'nin beş farklı yeni modeli sertifikasyon aldı. Bu modeller sırasıyla şu şekilde: 2105212, 2016089, 2016101, MAE136 ve MBE6A5.

MAE136 olarak listelenen Mi 5C'nin, kod adının aynı zamanda Meri olduğu da söyleniyor.

Listeye göre Mi 5C, 5V/2A güç adaptörü kullanıyor ve bu durum da telefonun hızlı şarjı desteklemediğini gösteriyor. İnce çerçeveli bir ekrana sahip olan telefonda, Xiaomi'nin kendi işlemcisi Pinecone var. AnTuTu'da Pinecone'un, Snapdragon 625'e benzer bir performans gösterdiği ortaya çıkmıştı. Mi 5C'nin diğer olası özellikleri arasında, 5.5 inç'lik ekran, 3 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 12 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera yer alıyor. Cihaz şubat ayı içinde piyasaya sürülebilir.