Xiaomi, 10 dakikada çeyrek milyon cihaz sattı

Hasan Uğur Nayır

Xiaomi bu aralar pek bir hareketli. Şirket yeni telefonları üstünde çalışmalara devam ederken, diğer yandan da ürünlerini farklı pazarlarda suunuyor. Xiaomi Redmi Note 4, Hindistan'da çıktığı gün 10 dakika içinde 250 bin adet sattı. Bu satış Flipkart ve şirketin resmi sitesi Mi.com üzerinden gerçekleşti.

Xiaomi'ye göre Redmi Note 4'ün flaş başarısı, ülkedeki en büyük online akıllı telefon satışı olarak söyleniyor. Pazar araşırma şirketi IDC daha önce yayınladığı raporunda, Redmi Note 3'ün 2016'da bir çeyrekte online olarak en çok satan akıllı telefon olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan'da çıkan Redmi Note 4, Çin'deki modelden farklı. Çünkü bu cihazda Snapdragon 625 sistem çipi yer alıyor. Bellek ve depolama alanı ise modelden modele değişiyor. Note 4'ün 2GB RAM+32GB ROM, 3GB RAM+32GB ROM VE 4GB RAM+64GB ROM seçenekleri var.