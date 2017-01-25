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'a çevrimdışı mesaj özelliği ve dahası geldi!

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 12:00
Etiketler:
apple iOS whatsapp mobil güncelleme yeni özellikler
WhatsApp'a çevrimdışı mesaj özelliği ve dahası geldi!

Popüler mesajlaşma platformu 'a bugün eklendi. Şimdilik kullanıcıları için yayınlanan bu özellikler kısa süre sonra diğer platformlar için de yayınlanacak.

Emre Çetinkaya

Şu anda en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, muhtemelen en sık güncellenen ve en çok yeni özellik eklenen mesajlaşma uygulamalarından birisidir. Devamlı olarak in eklendiği platformun bu hızına bizler de bazen yetişmekte zorlanıyoruz.

İlgili: WhatsApp'ta "yanlış mesaj" devri bitiyor!

Son olarak bugün WhatsApp'ın iOS sürümüne yeni bir geldi ve ilgi çekecek özellikler eklendi. Bunlardan en ilgi çekeni ise "çevrimdışı mesaj" özelliği. Güncelleme detaylarında belirtilene göre bu özellik ile birlikte kullanıcılar internet bağlantısına sahip olmasalar bile mesaj göndermeye devam edebilecekler. da bu atılan mesajları tıpkı bağlantınız varmış gibi sıraya koyacak.

Daha sonra siz bir bağlantı ya da Wi-Fi ağına girdiğinizde mesajlar sırasıyla otomatik olarak gönderilecek. Bunun yanı sıra WhatsApp depolama alanı kullanım ekranını yeniden tasarlamış. Böylece kullanıcılar artık belirli sohbetlerden videolar da dahil olmak üzere belirli mesaj türlerini silerek telefonlarının saklama alanını yönetebilecek.

İlgili: WhatsApp yakında bu telefonlarda çalışmayacak!

Bunun için kullanıcıların Ayarlar > Veri ve Depolama Kullanımı > Depolama Kullanımı yolunu izlemeleri gerek.

Tek seferde 30 video/fotoğraf!

Öte yandan artık yeni güncellemeyle birlikte tek seferde gönderilebilen video, fotoğraf sayısı da 30'a yükseltilmiş.

Bu güncellemeyi almak için App Store'u ziyaret edebilirsiniz. Diğer kullanıcıların ise platformlarına güncellemenin gelmesini beklemeleri gerekiyor.
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