Sibirya'da 13 saat boyunca donmuş suda kalan iPhone 7 hala çalışıyor!

Sibirya bölgesi dünyanın en soğuk yerlerinden birisi olarak biliniyor. İşte bu bölgede yer alan Lena Nehri'nde balık avlamaya giden bir balıkçı yanlışlıkla iPhone 7'sini göle düşürdü. -36 derecede balık avlamaya gidilir mi diye düşünebilirsiniz ancak balıkçı adamın dünyanın bilinen en soğuk yeri olan Yakutsk'ta yaşadığı bilgisini de dipnot olarak belirtelim.

İşte bu adam iPhone 7'sini donmuş nehre düşürdükten sonra imkanı olmadığı için telefonunu almaya nehre giremedi. iPhone 7'nin IP67 sayesinde 1,5 metrede 30 dakika suya dayanabildiğini biliniyor. Bu yüzden ufak da olsa ümidi olan adam diğer gün bir dalgıç ile bölgeye gelen balıkçı, iPhone 7'sini donmuş gölün yaklaşık 120 cm altında bulduklarını söyledi.

13 saat donmuş gölün altında kalan iPhone 7'nin çıkarıldıktan sonra hala çalışıyor olması görenleri şaşırttı. Hatta gece gölde iken telefona cevapsız çağrı bile gelmiş. Ve telefonun şarjı %35'ten %19'a gerilemiş.