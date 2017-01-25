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'da 13 saat boyunca donmuş suda kalan hala !

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 00:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 00:46
Etiketler:
apple iphone 7 sibirya gol donmuş göl çalışıyor telefon
Sibirya'da 13 saat boyunca donmuş suda kalan iPhone 7 hala çalışıyor!

'da de balık avlamaya çalışan bir balıkçının göle düşen 'si 13 saat sonra sudan çıkarıldı. iPhone 7'nin hala olması herkesi şaşırttı.

Emre Çetinkaya

Sibirya bölgesi dünyanın en soğuk yerlerinden birisi olarak biliniyor. İşte bu bölgede yer alan Lena Nehri'nde balık avlamaya giden bir balıkçı yanlışlıkla iPhone 7'sini göle düşürdü. -36 derecede balık avlamaya gidilir mi diye düşünebilirsiniz ancak balıkçı adamın dünyanın bilinen en soğuk yeri olan Yakutsk'ta yaşadığı bilgisini de dipnot olarak belirtelim.

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İşte bu adam 'sini donmuş nehre düşürdükten sonra imkanı olmadığı için unu almaya nehre giremedi. iPhone 7'nin IP67 sayesinde 1,5 metrede 30 dakika suya dayanabildiğini biliniyor. Bu yüzden ufak da olsa ümidi olan adam diğer gün bir dalgıç ile bölgeye gelen balıkçı, iPhone 7'sini ün yaklaşık 120 cm altında bulduklarını söyledi.

13 saat donmuş gölün altında kalan iPhone 7'nin çıkarıldıktan sonra hala olması görenleri şaşırttı. Hatta gece gölde iken telefona cevapsız çağrı bile gelmiş. Ve telefonun şarjı %35'ten %19'a gerilemiş.
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