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'dan 'nin unu anlatan Türkçe altyazılı

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 12:13
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7 pil sorun video türkçe video
Samsung'dan Galaxy Note 7'nin sorununu anlatan Türkçe altyazılı video

Türkiye geçtiğimiz gün Türkçe altyazılı olarak bir bir paylaştı. Bu videoda cihazının undan ve bu yaşananlardan alınan derslerden söz ediliyor.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz birkaç ayda Samsung'un başına gelenler bir akıllı telefon üreticisini en zor durumlardan birine sokabilecek cinstendi. Zira sizin koca iki çeyrek akıllı telefon satışlarında zirveye oynamasını beklediğiniz bir ürünü kronik u nedeniyle geri toplamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanı sıra tüketici karşısında sarsılan güveninizi de yeniden kazanmalısınız.

Dünya genelinde satılan yaklaşık 3 milyon Galaxy Note 7'nin %96'sını geri toplayan , geçtiğimiz gün de sonunda Note 7'nin asıl sorununu duyurmuştu. Dün ise Samsung Türkiye bu konuyla ilgili bir paylaştı.

Türkçe altyazılı videoda Samsung, 'de neler olduğunu ve bunun sonucunda aldıkları önlemleri anlatmış. İşte o video;
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