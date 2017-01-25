Samsung'dan Galaxy Note 7'nin sorununu anlatan Türkçe altyazılı video

Geçtiğimiz birkaç ayda Samsung'un başına gelenler bir akıllı telefon üreticisini en zor durumlardan birine sokabilecek cinstendi. Zira sizin koca iki çeyrek akıllı telefon satışlarında zirveye oynamasını beklediğiniz bir ürünü kronik sorunu nedeniyle geri toplamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun yanı sıra tüketici karşısında sarsılan güveninizi de yeniden kazanmalısınız.

Dünya genelinde satılan yaklaşık 3 milyon Galaxy Note 7'nin %96'sını geri toplayan Samsung, geçtiğimiz gün de sonunda Note 7'nin asıl sorununu duyurmuştu. Dün ise Samsung Türkiye bu konuyla ilgili bir video paylaştı.

Türkçe altyazılı videoda Samsung, Galaxy Note 7'de neler olduğunu ve bunun sonucunda aldıkları önlemleri anlatmış. İşte o video;