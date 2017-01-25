| Üye ol | 25 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

'dan ilk bilgi geldi. Evet, doğru okudunuz

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 25.01.2017, 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 10:20
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S9
Samsung Galaxy S9'dan ilk bilgi geldi. Evet, doğru okudunuz

her seferinde seviyeyi biraz daha yukarıya taşıyor.

Mahmut Saral

Samsung, önümüzdeki mart ayının sonuna doğru yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i görücüye çıkaracak. Note serisi tarafında da çalışmalar var ve şimdiden bir sonraki modeller düşünülüyor.

Gelen yeni bilgilere göre , Galaxy S9'da kullanmak üzere 7nm çip üretmeyi hedefliyor. Bunun için de en erken tarih olarak 2018'in başlarından söz ediliyor. Eğer planlar tutarsa, yine İlkbahar dönemi itibarıyla yeni Galaxy'lere merhaba diyebileceğiz.

Bu yeni teknolojinin de öncelikli amaçları olarak yüksek performans ve daha az ısınma başlıklarından söz edebiliriz.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16473
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın