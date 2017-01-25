Samsung Galaxy S9'dan ilk bilgi geldi. Evet, doğru okudunuz

Samsung, önümüzdeki mart ayının sonuna doğru yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i görücüye çıkaracak. Note serisi tarafında da çalışmalar var ve şimdiden bir sonraki modeller düşünülüyor.

Gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy S9'da kullanmak üzere 7nm çip üretmeyi hedefliyor. Bunun için de en erken tarih olarak 2018'in başlarından söz ediliyor. Eğer planlar tutarsa, yine İlkbahar dönemi itibarıyla yeni Galaxy'lere merhaba diyebileceğiz.

Bu yeni teknolojinin de öncelikli amaçları olarak yüksek performans ve daha az ısınma başlıklarından söz edebiliriz.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.