Samsung Galaxy S8'in

Hasan Uğur Nayır

Galaxy S8'in tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. The Guardian, S8'in bir takım özellikleri hakkında derinlemesine bilgiler içeren makale yayınladı. Bu bilgilerin güvenilir bir kaynaktan geldiğini belirtti.

The Guardian'a göre Galaxy S8, 5 ve 6 inç'lik ekrana sahip iki model olarak piyasaya sürülecek. Her iki telefonun ekranı Galaxy S7 Edge gibi kavisli. Telefonların kod adları ise Dream ve Dream 2. Tabii ki farklı kaynaklar küçük modelin S8, daha büyük ekranlı modelin de S8 Plus ismini taşıyacağını belirtiyor.

Boyut açısından Galaxy S8, Galaxy S7'ye benziyor, ancak ön tarafında şirketin logosunu ve ana ekran düğmesini içermeyen büyük bir ekranı var. Bu ekran Samsung tarafından "Infinity Display" olarak adlandırılıyor. Üstte ve altta çok az çerçeve payı var.

Önceki söylentilerde parmak izi okuyucusunun S8'in ekranına dahil edileceği yönündeydi, ancak yeni makalede parmak izi özelliğinin arka tarafta yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Note 7'den bildiğimiz iris tarayıcı S8'de bulunan diğer biyometrik güvenlik özelliği olacakmış.

Kamera ne durumda? Raporumuzda telefonun çift kamerayla değil, Galaxy S7'de mevcut olan kameranın daha gelişmiş modeliyle geleceğini ileri sürüyor. Bu kamera düşük ışık koşullarında çalışan en iyi kamera da olabilir.

Beklendiği gibi Snapdragon 835 sistem çipi, Galaxy S8 modellerine güç verecek. Dahili depolama alanı 64 GB olacak ve 256 GB'a kadar bir microSD kart desteklenecek. Geçmiş aylarda Samsung'un, Apple'ı takip ederek kulaklık girişini kaldıracağı söylenmişti. The Guardian, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Bixby isimli akıllı yardımcının S8'de hazır bulunacağı dedikodularını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Yeni makalede yine sanal asistanın olacağından bahsediliyor, ancak kaynak asistanın ismini doğrulanmamış.

Galaxy S8 ve S8 Plus'la birlikte yeni aksesuarlar da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunlardan bir tanesi de S8'i harici ekrana veya çevre birimlerine bağlanmasını sağlayan bir aparat olacak. Bu aparat iddiaları S7 için de söylenmişti. Son olarak The Guardian, Galaxy S8'in çıkış tarihinin henüz teyit edilmediğini de vurguluyor. Bununla birlikte Galaxy S8 ve dev ekranlı S8 Plus'ın mart ayında tanıtılması ve satışlarının da 24-30 Nisan tarihi arasında başlaması bekleniyor.