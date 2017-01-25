iOS 10.3'ün ilk betası yayınlandı! Neler getiriyor?

Son olarak iOS 10.2.1 ara güncellemesini yayınlayan Apple, bugün merakla beklenen iOS 10.3 güncellemesinin ilk betasını yayınladı. Geliştiricilerin beğenisine sunulan iOS 10.3 beta 1, final sürümle birlikte gelecek özellikleri şimdiden görme imkanı veriyor.

Öte yandan iOS 10.3'te görünüşe göre kaybolması halinde ne yapılacağı merak konusu olan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'lar için bir çözüm var. Yeni güncelleme ile gelecek olan Find My AirPods uygulaması, kaybolan kulaklıkları bulmanız için sesli olarak sizi yönlendirecek ve haritada da kulaklığın konumunu gösterecek.

Bunların yanı sıra iOS 10.3'ten sonra uygulama geliştiricileri, müşteri incelemelerine yanıt verebilecek, Podcasts uygulaması için yeni widget gelecek ve daha birçok çeşitli eklemeler olacak. Ancak görünüşe göre merakla beklenen Sinema Modu hala ortalıklarda yok. iOS 10.3'te gelmesine kesin gözüyle bakılan bu özelliğin ilk betada görünmemesi geliştiricileri ve kullanıcıları biraz üzdü. Diğer betalarda bu durum netlik kazanacaktır.

iOS 10.3 ne zaman yayınlanacak?

Apple şu anda iOS 10.3'ün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi vermiş değil. Ama biz geçen yıl yayınlanan iOS 9.3 güncellemesinden bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Apple geçen sene iOS 9.3'ün ilk betasını 11 Ocak'ta yayınlamıştı. Final sürümün yayınlanması ise 9.7-inç iPad Pro ile birlikte 21 Mart'ta gerçekleşmişti. Aynı şekilde iOS 10.3'ün de yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacak olan üç yeni iPad modeliyle birlikte yayınlanmasını bekliyoruz.

iOS 10.3 ile ilgili düşünceleriniz neler?