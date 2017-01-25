Instagram canlı yayın özelliğini ülkemizde kullanıma sundu

Sosyal ağlar birer birer canlı yayın işine girdiler. Bu modaya son uyanın Instagram olduğunu geçtiğimiz Aralık ayında sizlere duyurmuştuk. Küçük bir kullanıcı topluluğuna test amaçlı olarak sunulan bu özellik yavaş yavaş tüm kullanıcılar için yayınlanmaya başlamıştı.

Bugün sonunda bu özellik ülkemize de geldi. Artık ülkemizdeki kullanıcılar da Instagram hesapları üzerinden takipçilerine ve diğer kullanıcılara canlı yayın yapabilecekler. Bu yayınlar yine "Hikayeler" bölümünde gösterilecek ancak bu yayınlarda "Canlı yayın" ifadesi olacak.

Ayrıca "keşfet" bölümünde aktif ve en çok izlenen canlı yayınlar sıralanacak. Instagram'ın canlı yayın özelliğinin Facebook ve Periscope gibi diğer uygulamalardan en büyük farkı ise yapılan canlı yayınların bittikten sonra direkt olarak silinmesi ve yeniden izlenememesi.

Instagram'da bu özelliği kullanmaya başladınız mı?