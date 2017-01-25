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rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 11:13
Etiketler:
huawei Huawei Watch 2 android Android Wear google
Huawei rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor

Shenzhen merkezli şirket MWC 2017'de şov yapacak.

Hasan Uğur Nayır

Şubat sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017, birçok teknoloji şirketine ev sahipliği yapacak. Bu isimlerden biri de . Çinli üretici uzun zamandır üstünde çalıştığı yeni cihazlarını etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Bunlardan birisi de Huawei Watch 2 olacak.

Birinci nesil Huawei Watch, 1 Mart 2015'te piyasaya sürülmüştü, aradan geçen 2 seneden sonra yeni saatin nasıl olacağı merak konusu. Orijinal modele kıyasla, yeni akıllı saatin daha sportif bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

'nin 42 mm boyutunda olduğu ve 1.4 inç'lik ekrana sahip olduğu söyleniyor. Yüksek ihtimalle deri ve paslanmaz çelik gibi kayış seçenekleri de olur.

Saatin iki model olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bir modelde eSIM desteğiyle birlikte hücresel bağlantı olacak ve böylece kullanıcılar WiFi bağlantısı yoksa bile verilere erişebilecekler. Ayrıca saat bir akıllı telefonla eşleştirilmemiş olsa bile telefon görüşmesi yapmaya izin verecek. 4G LTE veya 3G desteğiyle alakalı herhangi bir ayrıntı şimdilik bilinmiyor.

Huawei Watch 2, piyasaya Wear 1.3'le çıkabilir. Ama sonradan 2.0 güncellemesini de alacaktır.
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