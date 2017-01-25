Huawei P10'un fiyatı, çıkış tarihi ve tanıtım tarihi!

Hasan Uğur Nayır

Dedikoducuların diline doladığı cihazlardan biri de Huawei P10. Telefonla alakalı sayısız laf edildi, şimdi bunların üstüne yeni iddialar eklendi. Son söylentilere göre Huawei, P10'la birlikte adını daha önce duyduğumuz P10 Plus'ı da tanıtacakmış. Fakat bu gelişme dışında P10 Plus modeli hakkında herhangi bir detay bilinmiyor.

Huawei P10'un 26 Şubat'ta (MWC 2017'den bir gün önce) düzenlenecek olan basın toplantısında tanıtılması bekleniyor. Huawei'nin medya mensuplarına gönderdiği davetiyede "Yeni amiral gemisinin tanıtılması" ibaresi yer alıyor. P10'un adı verilmemiş olsa bile resmen telefon ima edilmiş.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre Huawei P10'un fiyatı 749 euro (Kabaca hesaplarsak 3047 TL ediyor) olacak. Bu fiyat Huawei P10'u P serisinin en pahalı modeli yapacak. Huawei P9 599 eurodan satışa sunulmuştu.

Çıkış tarihine gelirsek, Huawei Tüketici Bölümü Başkanı ve CEO'su olan Yu Chengdong, telefonun mart ya da nisan ayında satışa çıkacağını açıklamıştı. Hatırlarsanız P9 ve P8 de nisanda çıkmıştı. Büyük ihtimalle Huawei P10, nisan ayında raflardaki yerini alacaktır.