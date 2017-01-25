HTC 10 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de yayınlandı

Geçtiğimiz hafta HTC, amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin iki hafta içinde Avrupa'da yayınlanacağını duyurmuştu. Aradan geçen bir haftanın ardından HTC Türkiye, HTC 10 için Nougat güncellemesinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

HTC Türkiye tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiş; "Android 7.0 Nougat şimdi 10'da! #HTC10 #Powerof10"

Öte yandan ülkemizdeki kullanıcılar için yayınlanan güncellemenin 1.1 GB dosya boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarının Yazılım Güncellemeleri bölümünden indirip kurabiliyorlar.

Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.