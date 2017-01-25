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10 için Türkiye'de yayınlandı

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 17:18
Etiketler:
htc HTC 10 Android 7.0 Nougat güncelleme mobil yazılım
HTC 10 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de yayınlandı

Türkiye, modeli için sinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta HTC, amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat sinin iki hafta içinde Avrupa'da yayınlanacağını duyurmuştu. Aradan geçen bir haftanın ardından Türkiye, için Nougat güncellemesinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

HTC Türkiye tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiş; " şimdi 10'da! #HTC10 #Powerof10"

Öte yandan ülkemizdeki kullanıcılar için yayınlanan güncellemenin 1.1 GB dosya boyutuna sahip olduğunu belirtelim. Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarının Güncellemeleri bölümünden indirip kurabiliyorlar.

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