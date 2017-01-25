BlackBerry Mercury çıkış tarihi açıklandı

Geçtiğimiz dönemde birçok sızıntısını gördüğümüz BlackBerry Mercury modeli görünüşe göre artık gün yüzüne çıkıyor. BlackBerry, geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabı üzerinden GIF'li bir duyuru gerçekleştirdi.

Bu duyuruda yeni akıllı telefon modelinin 25 Şubat tarihinde yani MWC 2017 kapsamında açıklanacağı belirtilmiş. Bu modelin BlackBerry Mercury olduğu ise GIF'te gösterilen QWERTY klavyeli örnek cihazdan anlaşılabiliyor.

Bu arada yeni modeli BlackBerry markasının haklarını satın alan TCL tarafından yapılacağını da hatırlatalım.

Önceki sızıntılara göre Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi özellikler olacak.