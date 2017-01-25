Apple Watch'a Sinema Modu geliyor

Daha önce iPhone ve iPad'ler için iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte geleceğini öğrendiğimiz Sinema Modu görünüşe göre Apple Watch'lara da eklenecek.

Yeni yayınlanan Apple Watch'ların sonraki watchOS 3.2 güncellemesinin notlarına göre Sinema Modu, akıllı saatlere gelecek olan yeniliklerin başında geliyor. Sinema Modu, Apple Watch'larda kolayca sesi kapatmayı ve bileği kaldırdığınızda ekranı uyandırmayı devre dışı bırakmayı sağlayacak. Böylece mesela sinema gibi karanlık bir ortamda iken çok işe yarayacak. Cihazlara bildirimler gelmeye başlayacak ancak kullanıcılar bu bildirimleri kendileri görmek istediğinde görebilecek.

Ayrıca watchOS 3.2 ile birlikte SiriKit de ekleniyor. Tıpkı iPhone'lardaki gibi çalışacak olan SiriKit, geliştiricilerin uygulamalarını Siri ile uyumlu hale getirmelerini sağlayacak.

Şu anda ne zaman çıkacağı açıklanmayan watchOS 3.2 güncellemesinin iOS 10.3 ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Apple son olarak geçen gün watchOS 3.1.3'ü yayınlamıştı.