| Üye ol | 25 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

Watch'a geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 25.01.2017, 12:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 12:37
Etiketler:
apple apple watch WatchOS 3.2 güncelleme Sinema Modu
Apple Watch'a Sinema Modu geliyor

yakında yayınlanacak olan siyle birlikte akıllı saatlerine 'nu getirmeyi planlıyor.

Emre Çetinkaya

Daha önce iPhone ve iPad'ler için iOS 10.3 siyle birlikte geleceğini öğrendiğimiz Sinema Modu görünüşe göre Watch'lara da eklenecek.

Yeni yayınlanan Apple Watch'ların sonraki watchOS 3.2 güncellemesinin notlarına göre Sinema Modu, akıllı saatlere gelecek olan yeniliklerin başında geliyor. , 'larda kolayca sesi kapatmayı ve bileği kaldırdığınızda ekranı uyandırmayı devre dışı bırakmayı sağlayacak. Böylece mesela sinema gibi karanlık bir ortamda iken çok işe yarayacak. Cihazlara bildirimler gelmeye başlayacak ancak kullanıcılar bu bildirimleri kendileri görmek istediğinde görebilecek.

Ayrıca ile birlikte SiriKit de ekleniyor. Tıpkı iPhone'lardaki gibi çalışacak olan SiriKit, geliştiricilerin uygulamalarını Siri ile uyumlu hale getirmelerini sağlayacak.

Şu anda ne zaman çıkacağı açıklanmayan watchOS 3.2 güncellemesinin iOS 10.3 ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Apple son olarak geçen gün watchOS 3.1.3'ü yayınlamıştı.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16480
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın