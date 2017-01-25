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kaybolan 'ları ile bulacak!

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 12:25
Etiketler:
apple AirPods kulaklık uygulama mobil Find My AirPods
Apple kaybolan AirPods'ları Find My AirPods ile bulacak!

'ın yeni sı Find My ortaya çıktı. Bu uygulama şirketin kaybolan kablosuz kulaklığı AirPods'ları bulacak.

Emre Çetinkaya

Ülkemizde de kısa bir süre önce satışa çıkarılan 'ın kablosuz kulaklığı AirPods'un fiyatına karşın boyutundan dolayı kaybolma tehlikesi uzun bir süredir konuşuluyordu. Bu konuda ilginç çözümler görmüştük. Mesela bir kullanıcı cihaz kaybolmasın diye, kendisine küpe yapmıştı.

Apple bu duruma kendisi bir çözüm getirmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal'in raporlarına göre Apple, iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte Find My AirPods adlı bir yayınlayacak. Bu uygulama, 'ların güncel ya da son bilinen yerini gösterecek.

Ancak bu harita tabanlı çözüm başlı başına yeterli değil. Çünkü buradan kullanıcılar ancak kulaklığın evde mi, işte mi ya da bir kafede mi kaybolduğunu görebilecekler. Burada ise yine uygulama üzerinden ların ses çıkarması (yüksek ses çıkarma özelliği var) sağlanabilecek ve böylece kulaklıklar çok kolay bulunabilecek.

iOS 10.3'ün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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