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Yeni 'ların inden çi sorumlu olacak

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 15:40
Etiketler:
apple iphone iphone 8 foxconn Wistron Corp hindistan üretim tedarik çin
Yeni iPhone'ların üretiminden Hindistanlı tedarikçi sorumlu olacak

hangi üreticiyle anlaşma imzaladı? Yeni 'ların i nasıl yapılacak?

Hasan Uğur Nayır

, aracılığıyla 'de 'ları üretiyor. Artık Çin ile sınırlı kalmayacak. Digitimes'ın haberine göre Apple, yeni iPhone'un birincil OEM parçalarının üretimi için çi Wistron Corp ile karşılıklı imzaları attı.

Bu gelişmeyle birlikte iPhone'a olan talep birincil arzın ötesinde artarsa, Wistron, Hindistan'da 'in başlıca tedarikçisi olacak. Foxconn ise ikinci OEM üretici olacak. Buna hazırlık amacıyla Wistron, Hindistan ve Çin'deki akıllı telefon üretim kapasitesini artırdı. Apple, Wistron'la ortaklık kurarak, perakende mağazalarını Hindistan'da açacak ve bu süreçte ülkedeki varlığını da artıracak.

Apple'ın bu sene üç farklı iPhone modeli çıkaracağını biliyoruz, ancak Wistron'un hangi modellerin üretiminden sorumlu olacağı belli değil.
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