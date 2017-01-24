Yeni iPhone'ların üretiminden Hindistanlı tedarikçi sorumlu olacak

Hasan Uğur Nayır

Apple, Foxconn aracılığıyla Çin'de iPhone'ları üretiyor. Artık üretim Çin ile sınırlı kalmayacak. Digitimes'ın haberine göre Apple, yeni iPhone'un birincil OEM parçalarının üretimi için Hindistanlı tedarikçi Wistron Corp ile karşılıklı imzaları attı.

Bu gelişmeyle birlikte iPhone'a olan talep birincil arzın ötesinde artarsa, Wistron, Hindistan'da iPhone 8'in başlıca tedarikçisi olacak. Foxconn ise ikinci OEM üretici olacak. Buna hazırlık amacıyla Wistron, Hindistan ve Çin'deki akıllı telefon üretim kapasitesini artırdı. Apple, Wistron'la ortaklık kurarak, perakende mağazalarını Hindistan'da açacak ve bu süreçte ülkedeki varlığını da artıracak.

Apple'ın bu sene üç farklı iPhone modeli çıkaracağını biliyoruz, ancak Wistron'un hangi modellerin üretiminden sorumlu olacağı belli değil.