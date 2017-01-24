Xiaomi Mi 6'nın gövdesi hakkındaki detaylar belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Xiaomi Mi 6'yı çevreleyen söylentiler tek bir merkezde toplanmaya devam ediyor. Xiaomi nihayetinde telefonu duyurduğu zaman söylenti değirmeninin çarkları da sonsuza kadar duracak. Sektörde sağlam tanıdıkları olan kıdemli analist Kevin Wang, Mi 6'nın seramik kasaya sahip olacağını ileri sürdü.

Mi 6'nın selefi Xiaomi Mi 5, seramik gövdeli bir modele sahipti, ancak Xiaomi düşük verim ve yüksek üretim maliyeti nedeniyle geçen sene bu modeli üretiminden çekti. Mi Mix'te de benzeri bazı sorunlar yaşanmıştı. Seramik gövde Mi 6'nın üst düzey modelinde olabilir. OLED ekran, seramik gövde ve Snapdragon 835 çipsetiyle birlikte Mi 6 oldukça dikkat çekici bir telefon olacak görünüyor. Bu saydıklarımız Mi 6'nın premium dediğimiz en üst modeline ait. Bu canavarın Helio X30 ve 4 GB RAM'li düşük bir modeli de olacak. En azından raporlarda geçen detaylar bu şekilde.

Bu arada Kevin Wang, Xiaomi'nin 2016 satış sonuçlarını bu hafta açıklayacağını ima etti.