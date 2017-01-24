Samsung yüzünden diğer üst düzey telefonlar Snapdragon 821 çipine muhtaç kaldı!

Hasan Uğur Nayır

Söylentilerde LG G6'da Snapdragon 835 sistem çipinin olacağı belirtildi. Bununla birlikte Forbes'ın yeni raporuna göre, Galaxy S8'in SD835 tedariğine ihtiyacı olduğu için, LG G6'da üst düzey SD835 yongası olmayacak. Bunun yerine LG telefonda SD821 kullanacak.

Kaynağa göre Snapdragon 835 ancak nisan ayında büyük miktarda üretilecek ve Galaxy S8'de 14 Nisan'da Güney Kore'de satışa sunulacak. Özetle 835'in ilk parti üretimi Galaxy S8'in ihtiyacını karşılayacak. Zaten SD835, Samsung'un tesislerinde 10 nm FinFET teknolojisiyle üretiliyor. G6'nın MWC 2017'de tanıtılacağını ve daha erken piyasaya sürüleceğini ele alırsak, bu durumda SD821'le çıkması büyük olasılık.

Söylentilerde HTC'nin de aynı sorunla karşılaşmış olabileceği ileri sürüldü. Koreli bir gözlemci telefonların 821'le gelmesi durumundai şirketlerin yılın 2. yarısında 835'li daha iyi modeller çıkarmasının ihtimaller dahilinde olduğunu belirtiyor. LG G6'da 835 mi yoksa 821 mi olacağını ise yakın zamanda öğreneceğiz.