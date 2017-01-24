Samsung Galaxy S8'in fiyatı, çıkış tarihi ve tanıtım tarihi!

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un mobil bölümü sorumlusu Koh Dong-jin, Galaxy S8'in MWC 2017'de olmayacağını söyledi. Zaten bazı analistler de ayrı bir etkinlik olacağı tahminlerini yapmıştı ve bu tahminler de doğru çıktı. Her neyse biz gelelim cihazın tanıtım tarihi, fiyatı ve tanıtım etkinliklerinin nerede olacağı detaylarına.

Ricciolo1 nickli Twitter kullanıcısına göre Galaxy S8, 29 Mart'ta düzenlenecek olan basın toplantısıyla resmiyete kavuşacak. Kaynak, Galaxy S8 mega başlatma kampanyası ile ortaya çıkacağını belirtti, ayrıca Samsung'un Amerika ve Avrupa'da farklı şehirlerde etkinlikler yapmayı planladığını ileri sürdü. Yani New York, Londra ve başka şehirlerde etkinlikler görebiliriz.

Gelelim fiyata. Hatırlarsanız daha önce Galaxy S8'in 849 eurodan (Kabaca 3433 TL) satılacağına dair rapor yayınlanmıştı. Ricciolo1 da telefonun fiyatının 849 dolar (Aşağı yukarı 3190 TL) olduğunu vurguladı, bu iddia daha önceki 849 euro söylentisiyle uyumlu.

Peki Galaxy S8 ne zaman piyasaya sürülecek? Sızıntı kaynağı cihazın tahmini olarak 24-30 nisan tarihleri arasında çıkacağını söylüyor. Forbes tarafından yayınlanan başka bir raporda (Snapdragon 821-835 raporu) S8'in, 14 Nisan'da Güney Kore'de çıkacağı yazıyordu. İlk olarak Kore'de çıkıp, 10-15 gün sonra diğer pazarlara geldiğini düşünürsek, 24-30 Nisan tarihi mantıklı görünüyor.