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'in fiyatı, çıkış tarihi ve tanıtım tarihi!

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:54
Etiketler:
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Samsung Galaxy S8'in fiyatı, çıkış tarihi ve tanıtım tarihi!

Yeni yıldız gemisi havalanmak için gün sayıyor.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz günlerde 'un mobil bölümü sorumlusu , 'in 'de olmayacağını söyledi. Zaten bazı analistler de ayrı bir etkinlik olacağı tahminlerini yapmıştı ve bu tahminler de doğru çıktı. Her neyse biz gelelim cihazın tanıtım tarihi, fiyatı ve tanıtım etkinliklerinin nerede olacağı detaylarına.

Ricciolo1 nickli kullanıcısına göre Galaxy , 29 Mart'ta düzenlenecek olan basın toplantısıyla resmiyete kavuşacak. Kaynak, Galaxy S8 mega başlatma kampanyası ile ortaya çıkacağını belirtti, ayrıca Samsung'un Amerika ve Avrupa'da farklı şehirlerde etkinlikler yapmayı planladığını ileri sürdü. Yani New York, Londra ve başka şehirlerde etkinlikler görebiliriz.

Gelelim fiyata. Hatırlarsanız daha önce Galaxy S8'in 849 eurodan (Kabaca 3433 TL) satılacağına dair rapor yayınlanmıştı. Ricciolo1 da telefonun fiyatının 849 dolar (Aşağı yukarı 3190 TL) olduğunu vurguladı, bu iddia daha önceki 849 euro söylentisiyle uyumlu.

Peki Galaxy S8 ne zaman piyasaya sürülecek? kaynağı cihazın tahmini olarak 24-30 nisan tarihleri arasında çıkacağını söylüyor. Forbes tarafından yayınlanan başka bir raporda (Snapdragon 821-835 raporu) S8'in, 14 Nisan'da Güney Kore'de çıkacağı yazıyordu. İlk olarak Kore'de çıkıp, 10-15 gün sonra diğer pazarlara geldiğini düşünürsek, 24-30 Nisan tarihi mantıklı görünüyor.
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