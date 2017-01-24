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G6'nın detaylı görseli ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:14
Etiketler:
lg LG G6 qualcomm Snapdragon 821 Snapdragon 835 Xiaomi Mi Mix
LG G6'nın detaylı görseli ortaya çıktı

Yeni amiral gemisinin detaylarının detaylarını gösteren render görseli sızdırıldı.

Hasan Uğur Nayır

'nin gelecek nesil amiral gemisini önümüzdeki ay MWC 2017'de açıklaması bekleniyor. Zaten şirket 26 Şubat'ta düzenlenecek basın toplantısı için davetiye gönderdi. Resmi açılış öncesinde LG G6'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel internete düştü. Bu yeni görsel önceki sızıntılara göre daha şık görünüyor, detaylar belli oluyor.

, ile mobil dünyada çerçevesiz ekran devrini başlatmıştı ve yeni telefonların bu akımı takip edeceği öngörülüyordu. LG de söyleneni yapmış. G6'nın sözde görseline göre cihazda çok az çerçeve payı var. Hatta söylentilerde ekranın kasaya göre %90'dan fazla orana sahip olduğu iddia edilmişti.

Açıkçası görseldeki cihaz çok şık duruyor. Fakat donanımsal açıdan hayal kırıklığı olabilir, çünkü 'da sistem çipinin olacağı, 835'in kullanılmayacağı yönünde yeni bir rapor yayınlandı. Sizce LG G6 nasıl görünüyor? Snapdragon 821'le gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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nesta nesta

821 le intihar etmek istiyorsa buyursun etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 24.01.2017 11:56
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