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'nun yeni telefonunda sadece yan tarafta kamera yok!

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 12:41
Etiketler:
LeEco LeTV LeEco X10 gfxbench benchmark android google MWC 2017
LeEco'nun yeni telefonunda sadece yan tarafta kamera yok!

veri tabanında iddialı özelliklere sahip telefon keşfedildi.

Hasan Uğur Nayır

Çinli telefon üreticisi geçtiğimiz sene 20 milyondan fazla akıllı telefon satarak, büyük bir başarıya imza attı. Şirket bu sene de başarısını katlayarak devam etmek istiyor. LeEco'nun yeni telefonları hedefi doğrultusunda en büyük silahları olacak. 'te şirketin yeni bir telefonuna ait detaylar ortaya çıktı.

Listenen telefonun adı (X85x). Cihazın önünde ve arkasında çift kamera var. Ana kamera 12+12 MP, 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera kurulumu ise 15+15 MP şeklinde ve 2K video kaydı yeteneğine sahip.

Yeni cihazda 5.5 inç'lik QHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 işlemci, 4/6 GB RAM, 32/64 GB depolama birimi, 6.0.1 işletim sistemi var. Birkaç hafta sonra başlayacak, LeEco'nun yeni telefonu etkinlikte tanıtması şaşırtıcı olmaz.
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