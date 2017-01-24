LeEco'nun yeni telefonunda sadece yan tarafta kamera yok!

Hasan Uğur Nayır

Çinli telefon üreticisi LeEco geçtiğimiz sene 20 milyondan fazla akıllı telefon satarak, büyük bir başarıya imza attı. Şirket bu sene de başarısını katlayarak devam etmek istiyor. LeEco'nun yeni telefonları hedefi doğrultusunda en büyük silahları olacak. GFXBench'te şirketin yeni bir telefonuna ait detaylar ortaya çıktı.

Listenen telefonun adı LeTV LeEco X10 (X85x). Cihazın önünde ve arkasında çift kamera var. Ana kamera 12+12 MP, 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera kurulumu ise 15+15 MP şeklinde ve 2K video kaydı yeteneğine sahip.

Yeni cihazda 5.5 inç'lik QHD çözünürlükte ekran, Snapdragon 820 işlemci, 4/6 GB RAM, 32/64 GB depolama birimi, Android 6.0.1 işletim sistemi var. Birkaç hafta sonra MWC 2017 başlayacak, LeEco'nun yeni telefonu etkinlikte tanıtması şaşırtıcı olmaz.