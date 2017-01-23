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Yeni telefon sonunda ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 15:13 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 15:18
Etiketler:
zte Nubia Nubia Z11 android google
Yeni Nubia telefon sonunda ortaya çıktı

'nin seçkin markası 'dan sızıntılar geldi.

Hasan Uğur Nayır

'nın telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Cihazdan sızıntılar geldi. İnternete düşen kaçaklar cihazın arka tasarımının nasıl olduğunu ortaya koyuyor.

Arka kısmın geçen sene piyasaya sürülen Nubia Z11'i andırdığından şüphe yok. Cihaz Z11 ile aynı metal bandı tasarımına sahip, ancak parmak izi sensörü yok. Bu durum parmak izi tarayıcısının ön kısımda olacağını işaret ediyor.

Nubia telefon olduğunu gösteren metal bir logonun da arka kısımda yer alması bekleniyor. Çift kameradan eser yok, tek ana kamera olacak. Yeni Nubia telefonun ne zaman çıkacağı tam olarak belli değil.
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