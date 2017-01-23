Vestel, size ücretsiz mobil fotoğrafçılık eğitimi sunuyor

29 Ocak Pazar günü Vestel'in Beşiktaş'taki yeni mağazası Kafe Vesto'da gerçekleşecek ücretsiz eğitimde profesyonel fotoğrafçılar katılımcılara mobil fotoğrafçılığın sırlarını verecek.

Venus ailesinin son üyesi V3 5580 ile verilecek eğitimde iyi bir fotoğrafın cep telefonu ile nasıl çekileceğine dair detayların yanı sıra fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafların paylaşılırken düzenlenmesi gibi detaylar aktarılacak.

29 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00'te gerçekleşecek "Vestel Venus'le Mobil Fotoğrafçılık Öğreniyoruz" eğitimlerinde katılımcıları sürpriz hediyeler bekliyor.

Sınırlı sayıda katılımcının kabul edeceği eğitimlere katılmak isteyenlerin https://www.facebook.com/vestel adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.