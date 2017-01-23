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'tan resmi açıklama geldi. Note 7'nin patlama sebebi telefon değil

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 12:03
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7
Samsung'tan resmi açıklama geldi. Note 7'nin patlama sebebi telefon değil

Yüz binlerce cihaz üzerinde testler yapıldı. İşte sonuç.

Mahmut Saral

Samsung, 23 Ocak itibarıyla Galaxy Note 7 telefonlarının neden patladığı ve yandığına dair bilgi vereceğini belirtmişti. Bugün 23 Ocak ve bilgiler geldi.

, 700 mühendisiyle 200 bin Note 7 telefonu ve 30 bin pili birçok testten geçirdi. Ortaya çıkan sonuç ise şu: Aşırı ısınma, patlama ve yanmanın sebebi telefon değil! Sorun, Note 7'lerde kullanılan piller ve yanlış konumlandırılmaları. Böylece güç akımında dengesizlikler yaşandığından cihazda yanma ve patlamalar meydana gelmiş.

Samsung, 3 milyon civarında satıldığını ve bunların %96'lık diliminin geri iade edildiğini belirterek, teknolojiseverlerin güvenliği öncelikli olarak çalışmaya devam edeceklerini ekliyor.
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Serdar Serdar

Zaten pilden kaynakli oldugunu biliyorduk bu ne simdi

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cevapla 23.01.2017 13:39
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