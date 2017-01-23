Samsung'tan resmi açıklama geldi. Note 7'nin patlama sebebi telefon değil

Samsung, 23 Ocak itibarıyla Galaxy Note 7 telefonlarının neden patladığı ve yandığına dair bilgi vereceğini belirtmişti. Bugün 23 Ocak ve bilgiler geldi.

Samsung, 700 mühendisiyle 200 bin Note 7 telefonu ve 30 bin pili birçok testten geçirdi. Ortaya çıkan sonuç ise şu: Aşırı ısınma, patlama ve yanmanın sebebi telefon değil! Sorun, Note 7'lerde kullanılan piller ve yanlış konumlandırılmaları. Böylece güç akımında dengesizlikler yaşandığından cihazda yanma ve patlamalar meydana gelmiş.

Samsung, 3 milyon civarında Galaxy Note 7 satıldığını ve bunların %96'lık diliminin geri iade edildiğini belirterek, teknolojiseverlerin güvenliği öncelikli olarak çalışmaya devam edeceklerini ekliyor.