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sızıntı listesinde bir numaraya oynuyor

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 17:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 17:20
Etiketler:
samsung Note 7 Galaxy Tab S3 exynos weibo
Samsung sızıntı listesinde bir numaraya oynuyor

Güney Koreli üreticinin yeni cihazları hakkındaki sızıntıların sayısı arttı.

Hasan Uğur Nayır

geçtiğimiz seneye 'nin patlamasıyla gündemden düşmedi, bu sene ise sızıntılarla gündemde kalmaya devam edecek görünüyor. Koreli teknoloji devinin yeni göz bebeği S8 hakkındaki sızıntıları az çok biliyoruz, şimdi de şirketin diğer başka bir cihazı hakkındaki detaylar internete düştü.

Bir süre önce Samsung 'ün Bluetooth ve WiFi sertifikalarını aldığını öğrenmiştik, cihazın ilk çeyrekte çıkacağı iddia edilmişti. Şimdi ise Çin'den tabletin detaylarına ilişkin bir takım sızıntı bilgiler geldi.

'da paylaşılan bilgilere göre tablette Exynos 7420 sistem çipi ve 4 GB RAM olacak. Diğer özellikleri içinde UFS2.0 depolama birimi, USB-C portu ve parmak izi sensörüne sahip ana ekran düğmesi var. Weibo'daki kaynak ayrıca tabletin WiFi modelinin SM-T820, LTE modelinin ise SM-T825 model numarasına sahip olduğunu belirtti.
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