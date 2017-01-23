Samsung sızıntı listesinde bir numaraya oynuyor

Hasan Uğur Nayır

Samsung geçtiğimiz seneye Note 7'nin patlamasıyla gündemden düşmedi, bu sene ise sızıntılarla gündemde kalmaya devam edecek görünüyor. Koreli teknoloji devinin yeni göz bebeği S8 hakkındaki sızıntıları az çok biliyoruz, şimdi de şirketin diğer başka bir cihazı hakkındaki detaylar internete düştü.

Bir süre önce Samsung Galaxy Tab S3'ün Bluetooth ve WiFi sertifikalarını aldığını öğrenmiştik, cihazın ilk çeyrekte çıkacağı iddia edilmişti. Şimdi ise Çin'den tabletin detaylarına ilişkin bir takım sızıntı bilgiler geldi.

Weibo'da paylaşılan bilgilere göre tablette Exynos 7420 sistem çipi ve 4 GB RAM olacak. Diğer özellikleri içinde UFS2.0 depolama birimi, USB-C portu ve parmak izi sensörüne sahip ana ekran düğmesi var. Weibo'daki kaynak ayrıca tabletin WiFi modelinin SM-T820, LTE modelinin ise SM-T825 model numarasına sahip olduğunu belirtti.