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Mobile Başkanı 'i onayladı, ipuçları da verdi!

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 23:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 23:25
Etiketler:
samsung DJ Koh akıllı telefon galaxy note 8 açıklama
Samsung Mobile Başkanı Galaxy Note 8'i onayladı, ipuçları da verdi!

Mobile Başkanı bugün yeni modeliyle ilgili ipuçları verdi ve resmen yeni Note modelini onayladı.

Emre Çetinkaya

Samsung bugün uzun bekleyişin ardından resmen Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunun detaylarını açıklamıştı. Bu ile birlikte bugün Samsung Mobile Başkanı DJ Koh önemli açıklamalar yaptı. DJ Koh, açıklamalarında modeliyle ilgili ipuçları verdi ve daha önce devam etmeyeceği iddiaları da ortaya atılan Galaxy Note serisinin devam edeceğini resmen onaylamış oldu.

Mobile'ın başındaki isim , Galaxy Note 8 modelinin "daha iyi, güvenli ve yenilikçi" bir telefon olacağını söyledi.

Öte yandan Koh, Galaxy Note 4, Note 5 kullanıcılarının yeni bir Note telefonunu dört gözle beklediğini belirtiyor.

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