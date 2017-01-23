Samsung Mobile Başkanı Galaxy Note 8'i onayladı, ipuçları da verdi!

Samsung bugün uzun bekleyişin ardından resmen Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorunun detaylarını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte bugün Samsung Mobile Başkanı DJ Koh önemli açıklamalar yaptı. DJ Koh, açıklamalarında Galaxy Note 8 modeliyle ilgili ipuçları verdi ve daha önce devam etmeyeceği iddiaları da ortaya atılan Galaxy Note serisinin devam edeceğini resmen onaylamış oldu.

Samsung Mobile'ın başındaki isim DJ Koh, Galaxy Note 8 modelinin "daha iyi, güvenli ve yenilikçi" bir telefon olacağını söyledi.

Öte yandan Koh, Galaxy Note 4, Note 5 kullanıcılarının yeni bir Note telefonunu dört gözle beklediğini belirtiyor.

Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?