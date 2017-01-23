Nokia'dan canavar tablet geliyor

Hasan Uğur Nayır

Benchmark'lar sızıntı kaynaklarının başında geliyor. Patentlerle bu konuda yarışırlar, ancak patent koruma amaçlı alınmış olabiliyor ya da bahsedilen cihaz sadece dosyada kalabiliyor. Her neyse konumuza geri dönecek olursak, GFXBench'te muhteşem özelliklere sahip bilinmeyen bir tablet keşfedildi. Bu tabletin Nokia'nın yeni bombalarından biri olduğu belirtiliyor.

Benchmark verilerine göre tablette 18.4 inç'lik 2K çözünürlüğünde dev gibi ekran var. Ekran boyutu biraz şaşırtıcı, 18.4 inç dizüstü bilgisayar boyutunda. Bununla birlikte GFXBench'te daha önce farklı cihazların bazı bilgileri yanlış listelenmişti. Bu yüzden Nokia tabletin ekranı 8.4 inç de olabilir.

Cihazın dikkat çekici diğer özelliği ise Qualcomm Snapdragon 835 yongası. 2.2 GHz'de çalışan sistem çipi 8 çekirdeğe sahip. İşlemciye ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ön ve arka kamera 12 MP olarak listelenmiş. WiFi, 4G LTE, NFC, GPS ve daha birçok özellik de destekleniyor. İşletim sistemi de Android 7.0.

Benchmark'ta listelenen tablet açıkçası iştah kabartıcı özelliklere sahip. Nokia'nın SD835'li amiral gemisi telefonuyla birlikte söz konusu bu tableti de MWC 2017'de tanıtması olasılıklar dahilinde.